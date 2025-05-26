«Невозможно». Керр назвал причины поражения «Голден Стэйт» в серии плей-офф с «Миннесотой»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу вылета своей команды из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после поражения от «Миннесоты Тимбервулвз».

«Мы надеялись, что сможем продлить серию. Переломным моментом стал третий матч — если бы мы сумели его выиграть — ведь в середине четвёртой четверти у нас было преимущество в шесть очков — возможно, нам удалось бы найти способ продолжить борьбу. К шестой игре, вероятно, Стеф уже вернулся бы, и у нас появился бы реальный шанс. Но победить «Миннесоту» четыре раза без Стефа было практически невозможно.

Они действительно сломили нас: в четвёртой и пятой встречах разрушили нашу защиту и продемонстрировали, что на данный момент они сильнее. Именно поэтому «Миннесота» и прошла дальше», — сказал Керр в шоу Тома Толберта на YouTube.

Фанаты упрашивают Керра выпустить Карри на последние минуты игры: