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«Невозможно». Керр назвал причины поражения «Голден Стэйт» в серии плей-офф с «Миннесотой»

«Невозможно». Керр назвал причины поражения «Голден Стэйт» в серии плей-офф с «Миннесотой»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу вылета своей команды из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после поражения от «Миннесоты Тимбервулвз».

«Мы надеялись, что сможем продлить серию. Переломным моментом стал третий матч — если бы мы сумели его выиграть — ведь в середине четвёртой четверти у нас было преимущество в шесть очков — возможно, нам удалось бы найти способ продолжить борьбу. К шестой игре, вероятно, Стеф уже вернулся бы, и у нас появился бы реальный шанс. Но победить «Миннесоту» четыре раза без Стефа было практически невозможно.

Они действительно сломили нас: в четвёртой и пятой встречах разрушили нашу защиту и продемонстрировали, что на данный момент они сильнее. Именно поэтому «Миннесота» и прошла дальше», — сказал Керр в шоу Тома Толберта на YouTube.

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