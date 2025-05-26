Андрей Ведищев — о предстоящем матче с УНИКСом за бронзу плей-офф Единой лиги

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу предстоящего матча серии за третье место плей-офф Единой лиги с казанским УНИКСом.

«После напряжённого полуфинала мы должны переключиться на серию за бронзовые медали и, несмотря на короткую паузу между играми, постараться её забрать.

У соперника опытная команда, много игроков, способных решить исход матча. Очень важным станет то, с какой энергией мы начнём игру и как в целом включимся в серию. Завтрашний матч нам нужно начать внимательно и быть готовыми к активным действиям соперника. Готовимся к сложному матчу, настраиваемся на борьбу», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.