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Андрей Ведищев — о предстоящем матче с УНИКСом за бронзу плей-офф Единой лиги

Андрей Ведищев — о предстоящем матче с УНИКСом за бронзу плей-офф Единой лиги
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу предстоящего матча серии за третье место плей-офф Единой лиги с казанским УНИКСом.

«После напряжённого полуфинала мы должны переключиться на серию за бронзовые медали и, несмотря на короткую паузу между играми, постараться её забрать.

У соперника опытная команда, много игроков, способных решить исход матча. Очень важным станет то, с какой энергией мы начнём игру и как в целом включимся в серию. Завтрашний матч нам нужно начать внимательно и быть готовыми к активным действиям соперника. Готовимся к сложному матчу, настраиваемся на борьбу», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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