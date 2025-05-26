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«Уралмаш» объявил об уходе Антона Глазунова

«Уралмаш» объявил об уходе Антона Глазунова
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Баскетбольный клуб «Уралмаш» объявил об уходе российского разыгрывающего Антона Глазунова.

«Антон присоединился к нам в сезоне-2021/2022 — вместе мы становились чемпионами Суперлиги два сезона подряд.

Разыгрывающий стал капитаном «Уралмаша» в сезоне-2022/2023. Вместе мы вышли в Единую лигу ВТБ, два раза «шумели» в плей-офф, а также завоевали бронзовые и золотые медали Кубка России.

К тому же в прошлом сезоне наши болельщики выбрали Антона как участника Матча всех звёзд — 2024, где он показал свои невероятные ассисты всем любителям баскетбола!

Мы благодарим Антона за его игру и желаем только успехов! До встречи», — говорится в заявлении пресс-службы «Уралмаша».

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