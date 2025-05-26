Антон Глазунов: очень жаль говорить такие слова, но мой путь в «Уралмаше» закончился

Разыгрывающий Антон Глазунов, который ранее покинул «Уралмаш», отреагировал на свой уход из екатеринбургского клуба.

«Всем привет! Хотелось поблагодарить баскетбольный клуб «Уралмаш» за те годы, которые он дал мне, за эти победы, за кубок, за медали, за игру в ВТБ. Огромное спасибо! И хочется ещё поблагодарить болельщиков наших, самых лучших, замечательных, которые переживали, верили, гнали нас вперёд и переживали за каждого игрока. Мне очень жаль, конечно, говорить такие слова, однако мой путь в «Уралмаше» закончился.

Но ничего страшного. Жизнь продолжается, и мы ещё обязательно увидимся. Всем счастливо!» — приводит слова Глазунова официальный телеграм-канал «Уралмаша».