УНИКС — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоится матч в рамках Единой лиги между местным УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» за третье место.

Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Встречу можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканале «Матч ТВ». Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит все важные события игры.

В финал Единой лиги вышли московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Первую встречу команды проведут завтра, 27 мая, в Санкт-Петербурге.