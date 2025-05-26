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УНИКС — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало матча, где смотреть

УНИКС — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 26 мая, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоится матч в рамках Единой лиги между местным УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» за третье место.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Встречу можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканале «Матч ТВ». Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит все важные события игры.

В финал Единой лиги вышли московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Первую встречу команды проведут завтра, 27 мая, в Санкт-Петербурге.

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