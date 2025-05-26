«Парма» продлила контракт с тренером Евгением Пашутиным

Пресс-служба российской команды из города Пермь «Парма» сообщила, что руководство коллектива Единой лиги ВТБ продлило контракт с 56-летним главным тренером Евгением Пашутиным.

Соглашение продлено по формуле «1+1», что подразумевает под собой ещё один сезон в роли главного тренера с возможностью увеличить контракт ещё на один год.

«Впереди четвёртый сезон под его руководством — именно с Евгением Юрьевичем команда достигала самых высоких результатов в истории клуба. Его опыт, энергия и страсть к игре вдохновляют двигаться только вперёд», — говорится в сообщении команды.

В сезоне-2024/2025 пермские баскетболисты под руководством Пашутина заняли восьмое место в регулярном чемпионате, а в 1/4 финала уступили «Зениту» — 0-3.