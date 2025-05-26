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Болельщики обратили внимание на физическую форму Луки Дончича

Болельщики обратили внимание на физическую форму Луки Дончича
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Баскетбольные поклонники обратили внимание на физическую форму 26-летнего словенского защитника Луки Дончича, выступающего в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

Серхио Льюль и Лука Дончич

Серхио Льюль и Лука Дончич

Фото: Пресс-служба БК «Реал» Мадрид

В минувшие выходные Дончич посетил домашний матч команды «Реал» Мадрид с «Гранадой», который «Королевский клуб» выиграл со счётом 79:67. Лука присутствовал на трибунах и выглядел изрядно похудевшим.

Словенец подписал свой первый профессиональный контракт с академией «Реала» уже в 13 лет, а в 16 дебютировал в основном составе 11-кратных победителей Евролиги.

В минувшем сезоне Лука был обменян из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озёрники» заняли третье место в регулярке, а в первом раунде плей-офф уступили «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.

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