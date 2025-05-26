Гомельский ответил, чей стартовый состав выглядит интереснее — у ЦСКА или «Зенита»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил, чей стартовый состав в преддверии начала финальной серии Единой лиги выглядит интереснее — московского ЦСКА или санкт-петербургского «Зенита».

«Мотивация, опыт, характер — это важнейшие составляющие победной серии. Однако следует учитывать тот факт, что стартовая пятёрка «Зенита» лучше укомплектована по сравнению с ЦСКА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Финальная серия, в которой примут участие ЦСКА и «Зенит», начнётся 27 мая. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге, она стартует в 19:30 мск. Серия будет продолжаться до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы.