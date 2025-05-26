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Гомельский ответил, чей стартовый состав выглядит интереснее — у ЦСКА или «Зенита»

Гомельский ответил, чей стартовый состав выглядит интереснее — у ЦСКА или «Зенита»
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил, чей стартовый состав в преддверии начала финальной серии Единой лиги выглядит интереснее — московского ЦСКА или санкт-петербургского «Зенита».

«Мотивация, опыт, характер — это важнейшие составляющие победной серии. Однако следует учитывать тот факт, что стартовая пятёрка «Зенита» лучше укомплектована по сравнению с ЦСКА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальная серия, в которой примут участие ЦСКА и «Зенит», начнётся 27 мая. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге, она стартует в 19:30 мск. Серия будет продолжаться до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы.

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