«Чушь». Эй Смит ответил на жалобу агента Леброна о постоянной критике Джеймса

Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит ответил на жалобу спортивного агента Рича Пола, который является основателем фирмы Klutch Sports Group, отвечающей за карьеры многих игроков НБА, в том числе и четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса.

Ранее тот заявил, что существуют целые шоу, которые созданы исключительно для критики Короля.

«Что, чёрт возьми, ты имеешь в виду, Рич Пол?! Какие шоу созданы исключительно для критики Леброна? Видите ли, это чушь… Мы освещаем в принципе спорт на протяжении 24 часов. В каждом шоу о Леброне Джеймсе говорят много позитивного. В каждом шоу», — приводит слова Эй Смита портал The Sports Rush.