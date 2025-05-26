Стало известно, какими разыгрывающими интересуется «Даллас». Среди них — Крис Пол

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Стайн в своём блоге на Substack назвал разыгрывающих, к которым, как ожидается, проявит интерес руководство «Даллас Маверикс».

«По информации источников в лиге, «Даллас» планирует изучить возможность обмена Джру Холидэя из «Бостона», несмотря на сложность сделки из-за оставшихся трёх лет контракта на сумму $ 104 млн. При этом команда также проявляет интерес к более реалистичной цели для обмена, о которой уже говорилось в подкасте DLLS Mavs, — Лонзо Боллу.

Ещё одно имя, за которым стоит следить в контексте «Далласа», — Крис Пол. Этот будущий свободный агент отпраздновал своё 40-летие 6 мая, но в своём первом сезоне за «Сан-Антонио Спёрс» он сыграл (и начал в стартовом составе) все 82 встречи», — сказано в статье.

Реакция «Далласа» на право выбора первого номера на драфте НБА: