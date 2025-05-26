Инсайдер озвучил причину, по которой Яннис Адетокунбо может остаться в «Милуоки»

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Стайн в своём блоге на Substack высказался по поводу дальнейшего пребывания тяжёлого форвард Янниса Адетокунбо в «Милуоки Бакс».

Как отмечается, по оценке Стайна, взаимопонимание между греческим баскетболистом и главным тренером «Милуоки» Доком Риверсом способствует тому, что Адетокунбо останется в «Бакс».

«Милуоки» также рассчитывает, что присутствие Дока Риверса в качестве главного тренера придаст команде новый импульс. Считается, что у Янниса Адетокунбо и Риверса сложились прочные профессиональные отношения», — сказано в статье.

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью^