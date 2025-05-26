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Гомельский оценил, повлияет ли отсутствие двух россиян на оборону ЦСКА в серии с «Зенитом»

Гомельский оценил, повлияет ли отсутствие двух россиян на оборону ЦСКА в серии с «Зенитом»
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил, как справится в обороне действующий чемпион Единой лиги ВТБ ЦСКА в финальной серии с «Зенитом» без двух российских звёзд — Никиты Курбанова и Ивана Ухова.

«Отсутствие Курбанова и Ухова значительно сократит ротацию ЦСКА. Опека Бэйкона — тяжелейшая работа. Надеюсь, что тренер Пистиолис придумает варианты обороны против изоляций Бэйкона в матчах финальной серии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Курбанов пропустит финальную серию так как 21 мая перенёс операцию по поводу перелома одной из костей кисти правой руки.

Финальная серия между ЦСКА и «Зенитом» начнётся во вторник, 27 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена». В полуфинале армейцы обыграли УНИКС — 4-0, а «Зенит» со счётом 4-3 справился с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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