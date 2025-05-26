Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн раскрыл, что ест в течение тренировочного дня

Леброн раскрыл, что ест в течение тренировочного дня
Комментарии

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс раскрыл, что ест в течение стандартного тренировочного дня.

«Обычно я выпиваю зелёный сок или ем фрукты. Но не перехожу к полноценному приёму пищи, пока не вернусь домой после тренировки. Мой первый приём пищи обычно приходится на период с 13:30 до 14:00.

Употребляю ли я креатин? Нет, никакого креатина. Я употребляю только натуральные, обычные витамины и другие добавки. Если я что-то пью после тренировки, то это фруктовый смузи, поскольку сжигаю очень много калорий. Перед сном тоже пью смузи или ем овсяные хлопья», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

Материалы по теме
«Чушь». Эй Смит ответил на жалобу агента Леброна о постоянной критике Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android