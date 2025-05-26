Леброн раскрыл, что ест в течение тренировочного дня

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс раскрыл, что ест в течение стандартного тренировочного дня.

«Обычно я выпиваю зелёный сок или ем фрукты. Но не перехожу к полноценному приёму пищи, пока не вернусь домой после тренировки. Мой первый приём пищи обычно приходится на период с 13:30 до 14:00.

Употребляю ли я креатин? Нет, никакого креатина. Я употребляю только натуральные, обычные витамины и другие добавки. Если я что-то пью после тренировки, то это фруктовый смузи, поскольку сжигаю очень много калорий. Перед сном тоже пью смузи или ем овсяные хлопья», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.