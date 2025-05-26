МБА-МАИ усилилась центровым «Енисея» — источник

Баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ МБА-МАИ усилился 28-летним российским игроком Сергеем Балашовым, выступавшим в сезоне-2024/2025 за красноярский «Енисей», сообщил телеграм-канал «Перехват».

Балашов начал заниматься баскетболом в 14 лет во Фрунзенской спортивной школе в Санкт-Петербурге. В молодёжных сериях играл за «Зенит-2», «Локомотив-Кубань-2». В 2017-м принял участие в Матче молодых звёзд в составе сборной Единой молодёжной лиги ВТБ.

С 2019-го выступал за «Зенит» в Единой лиге и за их фарм-клуб. В 2020-м подписал контракт с «Енисеем». В сезоне-2024/2025 провёл 43 игры за красноярцев — 8,2 очка, 4,9 подбора и 1,7 передачи.