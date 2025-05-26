УНИКС победил «Локо» с отрывом в семь очков в первом матче серии за третье место в ЕЛ

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся первый матч серии в рамках Единой лиги между местным УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» за третье место. Встреча завершилась со счётом 97:90 (27:26, 27:13, 21:27, 22:24) в пользу казанской команды.

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. Ему удалось набрать 17 очков, сделать четыре подбора и отдать четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал американский защитник Антониус Кливленд. Представителю США удалось набрать 23 очка, сделать один подбор, а также отдать две передачи.