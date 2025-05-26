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УНИКС победил «Локо» с отрывом в семь очков в первом матче серии за третье место в ЕЛ

УНИКС победил «Локо» с отрывом в семь очков в первом матче серии за третье место в ЕЛ
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Сегодня, 26 мая, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся первый матч серии в рамках Единой лиги между местным УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» за третье место. Встреча завершилась со счётом 97:90 (27:26, 27:13, 21:27, 22:24) в пользу казанской команды.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 17, Бако - 16, Рейнольдс - 13, Хиллиард - 13, Найт - 12, Кин - 10, Д. Кулагин - 9, Лопатин - 5, Торопов - 2, Беленицкий, Комолов, Илюк
Локомотив-Кубань: Кливленд - 23, Макколл - 17, Миллер - 14, Квитковских - 9, Елатонцев - 8, Ищенко - 6, Темиров - 4, Мартюк - 4, Дженкинс - 3, Уэйли - 2, Емченко, Шеянов

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. Ему удалось набрать 17 очков, сделать четыре подбора и отдать четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал американский защитник Антониус Кливленд. Представителю США удалось набрать 23 очка, сделать один подбор, а также отдать две передачи.

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