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На фан-секторе «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом присутствует один человек

На фан-секторе «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом присутствует один человек
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В понедельник, 26 мая, в Казани на стадионе «Баскет-холл» проходит первый матч серии за третье место между местным УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». На фан-секторе краснодарского коллектива присутствует всего один человек, который вывесил два флага команды.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 17, Бако - 16, Рейнольдс - 13, Хиллиард - 13, Найт - 12, Кин - 10, Д. Кулагин - 9, Лопатин - 5, Торопов - 2, Беленицкий, Комолов, Илюк
Локомотив-Кубань: Кливленд - 23, Макколл - 17, Миллер - 14, Квитковских - 9, Елатонцев - 8, Ищенко - 6, Темиров - 4, Мартюк - 4, Дженкинс - 3, Уэйли - 2, Емченко, Шеянов

Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

На момент публикации новости счёт 83:72 в пользу казанцев. Наибольшее количество очков во встрече набрал защитник «Локомотива-Кубань» Таджер Макколл — 16. На его счету также один перехват при двух потерях.

У УНИКСа лидирует форвард Исмаэль Бако — 14 очков, семь подборов и одна результативная передача при коэффициенте эффективности «+21».

Во вторник, 27 мая, начнётся финальная серия между ЦСКА и «Зенитом». Армейцы — действующие чемпионы турнира.

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