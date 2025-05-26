На фан-секторе «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом присутствует один человек

В понедельник, 26 мая, в Казани на стадионе «Баскет-холл» проходит первый матч серии за третье место между местным УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». На фан-секторе краснодарского коллектива присутствует всего один человек, который вывесил два флага команды.

Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

На момент публикации новости счёт 83:72 в пользу казанцев. Наибольшее количество очков во встрече набрал защитник «Локомотива-Кубань» Таджер Макколл — 16. На его счету также один перехват при двух потерях.

У УНИКСа лидирует форвард Исмаэль Бако — 14 очков, семь подборов и одна результативная передача при коэффициенте эффективности «+21».

Во вторник, 27 мая, начнётся финальная серия между ЦСКА и «Зенитом». Армейцы — действующие чемпионы турнира.