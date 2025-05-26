Ведищев: в последнем эпизоде судьи не свистнули пробежку и не дали нам шанс сравнять счёт

Главный тренер краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о поражении своего клуба в первом матче серии Единой лиги с УНИКСом, по итогам которой определится бронзовый призёр. Встреча завершилась со счётом 97:90 в пользу казанской команды.

«УНИКС играл энергично, особенно в первой половине встречи. В нормальный баскетбол мы играли только последние 20 минут. В последнем эпизоде была пробежка, судьи не свистнули и не дали нам шанс сравнять счёт.

Мы имели шансы выиграть матч, упустили несколько хороших ситуаций, чтобы ещё приблизиться в счёте. И всё-таки в конце у нас был шанс при отставании в три очка, но потом назначили штрафные, и нам не дали возможности зацепиться за игру», – передаёт слова Ведищева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.