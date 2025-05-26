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Ведищев: в последнем эпизоде судьи не свистнули пробежку и не дали нам шанс сравнять счёт

Ведищев: в последнем эпизоде судьи не свистнули пробежку и не дали нам шанс сравнять счёт
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Главный тренер краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о поражении своего клуба в первом матче серии Единой лиги с УНИКСом, по итогам которой определится бронзовый призёр. Встреча завершилась со счётом 97:90 в пользу казанской команды.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 17, Бако - 16, Рейнольдс - 13, Хиллиард - 13, Найт - 12, Кин - 10, Д. Кулагин - 9, Лопатин - 5, Торопов - 2, Беленицкий, Комолов, Илюк
Локомотив-Кубань: Кливленд - 23, Макколл - 17, Миллер - 14, Квитковских - 9, Елатонцев - 8, Ищенко - 6, Темиров - 4, Мартюк - 4, Дженкинс - 3, Уэйли - 2, Емченко, Шеянов

«УНИКС играл энергично, особенно в первой половине встречи. В нормальный баскетбол мы играли только последние 20 минут. В последнем эпизоде была пробежка, судьи не свистнули и не дали нам шанс сравнять счёт.
Мы имели шансы выиграть матч, упустили несколько хороших ситуаций, чтобы ещё приблизиться в счёте. И всё-таки в конце у нас был шанс при отставании в три очка, но потом назначили штрафные, и нам не дали возможности зацепиться за игру», – передаёт слова Ведищева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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