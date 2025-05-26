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Ведищев: нужно перестроиться, во 2-й половине матча мы видели, что можем играть и бегать

Ведищев: нужно перестроиться, во 2-й половине матча мы видели, что можем играть и бегать
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев после поражения в первом матче серии за третье место с казанским УНИКСом (90:97) рассказал, что нужно сделать его подопечным для будущих побед.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 17, Бако - 16, Рейнольдс - 13, Хиллиард - 13, Найт - 12, Кин - 10, Д. Кулагин - 9, Лопатин - 5, Торопов - 2, Беленицкий, Комолов, Илюк
Локомотив-Кубань: Кливленд - 23, Макколл - 17, Миллер - 14, Квитковских - 9, Елатонцев - 8, Ищенко - 6, Темиров - 4, Мартюк - 4, Дженкинс - 3, Уэйли - 2, Емченко, Шеянов

«Дело в нас, некоторые ребята отнеслись к своему делу не так, как они должны были. Станем разбираться и принимать решения. Сложно было, но мы видели по второй половине матча, что мы можем играть и бегать. Вопрос, почему не делали этого в начале встречи.

Затем нам нужно было отыгрываться, мы играли в жёсткий прессинг. Сейчас надо перестроиться, включиться в эту серию. Пусть нам сложно, но мы должны быть более собранными и решительными. Не нужно вспоминать всё, что было раньше, и надо биться за бронзу. Сыграла свою роль разница в подборах, она мало шансов оставляет команде на победу», – передаёт слова Ведищева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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