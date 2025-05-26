Ведищев: нужно перестроиться, во 2-й половине матча мы видели, что можем играть и бегать

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев после поражения в первом матче серии за третье место с казанским УНИКСом (90:97) рассказал, что нужно сделать его подопечным для будущих побед.

«Дело в нас, некоторые ребята отнеслись к своему делу не так, как они должны были. Станем разбираться и принимать решения. Сложно было, но мы видели по второй половине матча, что мы можем играть и бегать. Вопрос, почему не делали этого в начале встречи.

Затем нам нужно было отыгрываться, мы играли в жёсткий прессинг. Сейчас надо перестроиться, включиться в эту серию. Пусть нам сложно, но мы должны быть более собранными и решительными. Не нужно вспоминать всё, что было раньше, и надо биться за бронзу. Сыграла свою роль разница в подборах, она мало шансов оставляет команде на победу», – передаёт слова Ведищева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.