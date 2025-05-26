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Игрок «Локо» Ищенко: ощущалась разница в готовности с УНИКСом, но это не оправдание

Игрок «Локо» Ищенко: ощущалась разница в готовности с УНИКСом, но это не оправдание
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Российский защитник клуба «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко трезво оценил поражение своей команды в первом матче серии Единой лиги с УНИКСом, по итогам которой определится бронзовый призёр. Встреча завершилась со счётом 97:90 в пользу казанской команды.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 17, Бако - 16, Рейнольдс - 13, Хиллиард - 13, Найт - 12, Кин - 10, Д. Кулагин - 9, Лопатин - 5, Торопов - 2, Беленицкий, Комолов, Илюк
Локомотив-Кубань: Кливленд - 23, Макколл - 17, Миллер - 14, Квитковских - 9, Елатонцев - 8, Ищенко - 6, Темиров - 4, Мартюк - 4, Дженкинс - 3, Уэйли - 2, Емченко, Шеянов

«Матч получился тяжёлым. УНИКС начал быстро атаковать, воспользовался нашей усталостью, но это не оправдание. Мы должны были ответить, однако не получилось. Во второй половине встречи нашли решение, за счёт прессинга и перехватов лёгкие очки набрали, стали бороться за подбор, но уже не хватило времени.

Ощущалась разница в готовности, хотя это не оправдание. Не совсем серьёзно отнеслись к игре. Во второй встрече будем исправлять ошибки, в первую очередь – в защите, в переходах, нам нужно лучше действовать на подборах. Будем играть так, чтобы у соперника не было вторых, третьих шансов», – передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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