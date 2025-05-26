Перасович: раньше у «Локомотива» было много русских на площадке, а сейчас — американцы

Главный тренер казанского УНИКСа хорват Велимир Перасович считает, что в следующем матче серии Единой лиги «Локомотив-Кубань» исправит ошибки, которые были допущены во время сегодняшней встречи. Матч завершился в пользу казанцев со счётом 97:90.

«У Джалена Рейнольдса проблемы с концентрацией. Он играет на инстинктах, и это не позволяет ему всегда держать себя в рамках.

В следующем матче «Локомотив» покажет себя лучше физически, будет быстрый баскетбол с их стороны. Уверен, что они исправят свои ошибки, особенно в подборах в нападении, придадут большое значение этому аспекту игры. Ожидаю, что они многое поменяют в своём стиле, сыграют агрессивнее.

Видно, что у них раньше по ходу сезона было много русских на площадке, а сейчас постоянно играют три американца, и при такой жёсткой защите нам нужно действовать ещё умнее и больше делиться мячом», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.