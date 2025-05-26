Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович: раньше у «Локомотива» было много русских на площадке, а сейчас — американцы

Перасович: раньше у «Локомотива» было много русских на площадке, а сейчас — американцы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа хорват Велимир Перасович считает, что в следующем матче серии Единой лиги «Локомотив-Кубань» исправит ошибки, которые были допущены во время сегодняшней встречи. Матч завершился в пользу казанцев со счётом 97:90.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 17, Бако - 16, Рейнольдс - 13, Хиллиард - 13, Найт - 12, Кин - 10, Д. Кулагин - 9, Лопатин - 5, Торопов - 2, Беленицкий, Комолов, Илюк
Локомотив-Кубань: Кливленд - 23, Макколл - 17, Миллер - 14, Квитковских - 9, Елатонцев - 8, Ищенко - 6, Темиров - 4, Мартюк - 4, Дженкинс - 3, Уэйли - 2, Емченко, Шеянов

«У Джалена Рейнольдса проблемы с концентрацией. Он играет на инстинктах, и это не позволяет ему всегда держать себя в рамках.

В следующем матче «Локомотив» покажет себя лучше физически, будет быстрый баскетбол с их стороны. Уверен, что они исправят свои ошибки, особенно в подборах в нападении, придадут большое значение этому аспекту игры. Ожидаю, что они многое поменяют в своём стиле, сыграют агрессивнее.

Видно, что у них раньше по ходу сезона было много русских на площадке, а сейчас постоянно играют три американца, и при такой жёсткой защите нам нужно действовать ещё умнее и больше делиться мячом», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
УНИКС сделал первый шаг на пути к бронзе! «Локомотив» провалился в плане борьбе за подборы
УНИКС сделал первый шаг на пути к бронзе! «Локомотив» провалился в плане борьбе за подборы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android