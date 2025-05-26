Перасович: сложно играть после долгой паузы, не знали, как она на нас скажется

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги первой встречи в серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (97:90).

«Сложно играть после долгой паузы, мы не знали, как это на нас скажется. Продемонстрировали борьбу, особенно в первой половине матча, когда у нас хорошо залетали броски. Мы демонстрировали хорошее нападение под кольцом, во второй половине были сложности, нам нужно быть более сконцентрированными, делиться мячом, не скатываться на индивидуальные действия, когда мы ждём фолов. Но судьи сегодня позволяли бороться под кольцом.

Большое количество потерь, перехваты у соперника дали нам сложную концовку, и всё же мы сыграли хорошую встречу против очень атлетичной команды. Двузначное преимущество под кольцом сыграло свою роль, однако наши потери не позволили конверсировать это преимущество в значительное лидерство», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.