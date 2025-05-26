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Акун-Пёрселл: настроение не лучшее. Сложно играть, когда понимаешь, что цель не выполнена

Акун-Пёрселл: настроение не лучшее. Сложно играть, когда понимаешь, что цель не выполнена
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Форвард казанского УНИКСа американец Девон Акун-Пёрселл поделился своими эмоциями после победы в матче серии Единой лиги с «Локомотивом-Кубань», по итогам которой определится бронзовый призёр. Сегодняшняя встреча завершилась со счётом 97:90 в пользу казанцев.

«Мы старались найти мотивацию после проигранной серии с ЦСКА. Я выходил на площадку с пониманием, что нужно хорошо выполнять свою работу, делать свой максимум. Конечно, командам, которые претендуют на чемпионство, сложно выходить на паркет с пониманием, что их основная цель не выполнена. Настроение у нас не лучшее, сложно быть мотивированными до конца. Но мы понимаем, что играем за репутацию клуба и у нас есть возможность исправить ошибки полуфинала», – передаёт слова Акун-Пёрселла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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