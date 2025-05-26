Акун-Пёрселл: «Локомотив» — мой бывший клуб, но в этой серии для меня ничего необычного

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл рассказал о своём отношении к «Локомотиву-Кубань» после победы в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ (97:90). Девон выступал за краснодарцев с 2022 по 2024 год.

«Это плей-офф. Мы одержали важную победу, хотя и совершили много потерь, особенно во второй половине встречи теряли много мячей. Исправим это в следующей игре, а сейчас главное, что мы выиграли. Так действовать непозволительно, важно исправить эти недочёты, крепче цепляться за каждый матч.

Уверен, что «Локомотив» соберётся, найдёт свой игровой ритм. Мы долго тренировались, а у них было не так много времени на восстановление. Это мой бывший клуб, всегда хочется сыграть против них хорошо, но в целом для меня в этой серии нет ничего особенного», – передаёт слова Акун-Пёрселла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.