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Акун-Пёрселл: «Локомотив» — мой бывший клуб, но в этой серии для меня ничего необычного

Акун-Пёрселл: «Локомотив» — мой бывший клуб, но в этой серии для меня ничего необычного
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Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл рассказал о своём отношении к «Локомотиву-Кубань» после победы в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ (97:90). Девон выступал за краснодарцев с 2022 по 2024 год.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл - 17, Бако - 16, Рейнольдс - 13, Хиллиард - 13, Найт - 12, Кин - 10, Д. Кулагин - 9, Лопатин - 5, Торопов - 2, Беленицкий, Комолов, Илюк
Локомотив-Кубань: Кливленд - 23, Макколл - 17, Миллер - 14, Квитковских - 9, Елатонцев - 8, Ищенко - 6, Темиров - 4, Мартюк - 4, Дженкинс - 3, Уэйли - 2, Емченко, Шеянов

«Это плей-офф. Мы одержали важную победу, хотя и совершили много потерь, особенно во второй половине встречи теряли много мячей. Исправим это в следующей игре, а сейчас главное, что мы выиграли. Так действовать непозволительно, важно исправить эти недочёты, крепче цепляться за каждый матч.

Уверен, что «Локомотив» соберётся, найдёт свой игровой ритм. Мы долго тренировались, а у них было не так много времени на восстановление. Это мой бывший клуб, всегда хочется сыграть против них хорошо, но в целом для меня в этой серии нет ничего особенного», – передаёт слова Акун-Пёрселла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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