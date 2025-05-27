Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гэри Пэйтон опроверг обвинения в «грязной» игре, выдвинутые против одной из легенд НБА

Гэри Пэйтон опроверг обвинения в «грязной» игре, выдвинутые против одной из легенд НБА
Комментарии

Легендарный разыгрывающий защитник «Сиэтл Суперсоникс», член Зала славы баскетбола американец Гэри Пэйтон опроверг обвинения в «грязной» игре, которые были выдвинуты в адрес легенды «Юты Джаз» соотечественника Джона Стоктона.

«Джон просто оказался немного хитрее других. Все думали, что он «грязный» игрок, но мы были просто глупыми и не знали, как с ним справляться. Мне потребовалось шесть лет, чтобы понять его тактику», — приводит слова Пэйтона портал Fadeaway World.

Стоктону 63 года. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он выступал с 1984 по 2003 год за «Юту Джаз». Является 10-кратным участником Матча всех звёзд, двукратным чемпионом Олимпийских игр и так далее.

Сейчас читают:
Легенда НБА Пэйтон оправдал решение Харрисона обменять Дончича в «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android