Гэри Пэйтон опроверг обвинения в «грязной» игре, выдвинутые против одной из легенд НБА

Легендарный разыгрывающий защитник «Сиэтл Суперсоникс», член Зала славы баскетбола американец Гэри Пэйтон опроверг обвинения в «грязной» игре, которые были выдвинуты в адрес легенды «Юты Джаз» соотечественника Джона Стоктона.

«Джон просто оказался немного хитрее других. Все думали, что он «грязный» игрок, но мы были просто глупыми и не знали, как с ним справляться. Мне потребовалось шесть лет, чтобы понять его тактику», — приводит слова Пэйтона портал Fadeaway World.

Стоктону 63 года. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он выступал с 1984 по 2003 год за «Юту Джаз». Является 10-кратным участником Матча всех звёзд, двукратным чемпионом Олимпийских игр и так далее.