Паскуаль рассказал о преимуществе «Зенита» в финальной серии с ЦСКА

Главный тренер команды «Зенит» Хавьер Паскуаль рассказал, какое преимущество есть у его подопечных в финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 с ЦСКА, которая начнётся во вторник, 27 мая.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы начнём финал у себя дома, в Санкт-Петербурге. В очередной раз ждём и надеемся, что все болельщики поддержат нас на арене. У нас есть преимущество своей площадки, и, побеждая в домашних матчах, мы можем завоевать этот трофей.

Но, конечно, нужно двигаться от игры к игре, и к первой встрече мы должны быть готовы. Нам предстоит сыграть против отличного соперника, который заставит нас выложиться на пределе возможностей.

Это финал, поэтому нам нужно быть почти безупречными как в защите, так и в атаке, если мы хотим победить в первом матче», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.