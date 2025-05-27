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Паскуаль рассказал о преимуществе «Зенита» в финальной серии с ЦСКА

Паскуаль рассказал о преимуществе «Зенита» в финальной серии с ЦСКА
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Главный тренер команды «Зенит» Хавьер Паскуаль рассказал, какое преимущество есть у его подопечных в финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 с ЦСКА, которая начнётся во вторник, 27 мая.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы начнём финал у себя дома, в Санкт-Петербурге. В очередной раз ждём и надеемся, что все болельщики поддержат нас на арене. У нас есть преимущество своей площадки, и, побеждая в домашних матчах, мы можем завоевать этот трофей.

Но, конечно, нужно двигаться от игры к игре, и к первой встрече мы должны быть готовы. Нам предстоит сыграть против отличного соперника, который заставит нас выложиться на пределе возможностей.

Это финал, поэтому нам нужно быть почти безупречными как в защите, так и в атаке, если мы хотим победить в первом матче», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.

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