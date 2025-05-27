Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кармело Энтони: если «Бакс» расстанутся с Адетокунбо, город откатится на 15 лет назад

Кармело Энтони: если «Бакс» расстанутся с Адетокунбо, город откатится на 15 лет назад
Комментарии

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони оценил перспективы возможного ухода тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс». В частности, Энтони объяснил, почему Адетокунбо останется в клубе из Висконсина.

«Он никуда не уйдёт. Яннис построил «Милуоки». Этот новый «Милуоки 2.0» — его творение. Он с ним победил. Он возвёл его с нуля: новая арена, новая атмосфера, абсолютно всё.

Благодаря ему Милуоки взлетел. Если они расстанутся с Яннисом, город откатится на 15 лет назад», — заявил Энтони во время подкаста лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» Пола Джорджа.

Сейчас читают:
А если Яннис — в «Голден Стэйт»? Почему бы не удивить всех! Вопрос только в тонкостях
А если Яннис — в «Голден Стэйт»? Почему бы не удивить всех! Вопрос только в тонкостях

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android