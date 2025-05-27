Кармело Энтони: если «Бакс» расстанутся с Адетокунбо, город откатится на 15 лет назад

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони оценил перспективы возможного ухода тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс». В частности, Энтони объяснил, почему Адетокунбо останется в клубе из Висконсина.

«Он никуда не уйдёт. Яннис построил «Милуоки». Этот новый «Милуоки 2.0» — его творение. Он с ним победил. Он возвёл его с нуля: новая арена, новая атмосфера, абсолютно всё.

Благодаря ему Милуоки взлетел. Если они расстанутся с Яннисом, город откатится на 15 лет назад», — заявил Энтони во время подкаста лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» Пола Джорджа.

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью: