Дюрант: тренеры из Европы не церемонятся, они кричали на Йокича. США стали слишком мягкими

Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант отметил, что баскетболисты не из Соединённых Штатов Америки (США), добивающиеся успеха, неизбежно испытывают культурное влияние американцев.

«Хотите увидеть разницу? Посмотрите документальный фильм на Netflix о баскетбольных олимпийских командах. Европейские тренеры вообще не церемонятся — кричали на Йокича так же, как если бы он был Майклом Оловоканди.

У нас страна стала слишком мягкой: сейчас чуть что скажешь — и кто-то обязательно обидится. Большинство успешных иностранных игроков либо сильно впитали американскую баскетбольную культуру, либо играли в американских школьных командах, а некоторые даже учились и выступали за колледжи в США.

Весь этот разговор — пустая трата времени. Баскетбол — это универсальный язык, просто у каждого свой акцент. В каждом штате учат игре по-своему, и кто вообще сказал, что существует идеальный способ? Все эти споры — полная ерунда», — написал Дюрант на своей страничке в социальной сети X.

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: