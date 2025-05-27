Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант: тренеры из Европы не церемонятся, они кричали на Йокича. США стали слишком мягкими

Дюрант: тренеры из Европы не церемонятся, они кричали на Йокича. США стали слишком мягкими
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант отметил, что баскетболисты не из Соединённых Штатов Америки (США), добивающиеся успеха, неизбежно испытывают культурное влияние американцев.

«Хотите увидеть разницу? Посмотрите документальный фильм на Netflix о баскетбольных олимпийских командах. Европейские тренеры вообще не церемонятся — кричали на Йокича так же, как если бы он был Майклом Оловоканди.

У нас страна стала слишком мягкой: сейчас чуть что скажешь — и кто-то обязательно обидится. Большинство успешных иностранных игроков либо сильно впитали американскую баскетбольную культуру, либо играли в американских школьных командах, а некоторые даже учились и выступали за колледжи в США.

Весь этот разговор — пустая трата времени. Баскетбол — это универсальный язык, просто у каждого свой акцент. В каждом штате учат игре по-своему, и кто вообще сказал, что существует идеальный способ? Все эти споры — полная ерунда», — написал Дюрант на своей страничке в социальной сети X.

Сейчас читают:
Шансов у Йокича сейчас нет. «Денвер» безжалостно сливает лучшего баскетболиста в мире
Шансов у Йокича сейчас нет. «Денвер» безжалостно сливает лучшего баскетболиста в мире

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android