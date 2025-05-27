Энтони: мы очень давно не видели белого парня такого уровня, Флэгг действительно хорош

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони высказался по поводу повышенного внимания к 18-летнему форварду Куперу Флэггу, который, как ожидается, будет выбран под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Эйс Бэйли — мы уже видели таких, как Эйс. Именно поэтому о нём не говорят с таким восторгом. Мы видели Эйса. Мы видели Пола Джорджа. Мы видели Кевина Гарнетта. Мы видели Трейси Макгрэди. Мы видели Кармело Энтони. Мы видели Джейсона Тейтума. Мы видели таких, как Эйс. Именно поэтому о нём не говорят так много. Но это ни в коем случае не умаляет его достоинств, просто визуально мы уже видели подобное, понимаете?

А вот — и это не для того, чтобы разделять на чёрное и белое — мы очень давно не видели белого парня такого уровня. Очень давно. И вот тогда ты понимаешь, насколько Купер Флэгг действительно хорош. Вот настолько он крут. Потому что такое мы не видели уже очень долгое время», — сказал Энтони во время подкаста лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» Пола Джорджа.