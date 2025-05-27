Джимми Батлер сильно испугался, увидев игрушечную змею

Лёгкий форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер испытал сильный испуг, когда во время демонстрации карточного фокуса заметил искусственную змею. Видео с этой ситуацией было размещено в социальных сетях 35-летнего баскетболиста.

Стоит отметить, что команда Батлера «Голден Стэйт» завершила своё выступление в текущем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после проигрыша в серии матчей «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.

В играх плей-офф Батлер в среднем набирал 19,2 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 5,2 результативных передачи, приняв участие в 11 встречах.

Батлер смотрит матч «Милуоки» — «Индиана» в форме «Уорриорз»: