Экс-игрок «Денвера»: если Йокич начинает злиться — сразу понятно, что мы где-то ошиблись

Атакующий защитник «Орландо Мэджик» Кентавиус Колдуэлл-Поуп поделился воспоминаниями о времени, проведённом в составе «Денвер Наггетс», где он выступал вместе с сербским центровым Николой Йокичем.

«Йокич обычно говорил мало, но когда высказывался — это было по делу. Особенно когда он сердился: тогда он пытался говорить на нашем языке, чтобы донести свою мысль, хотя обычно предпочитает молчать. Но если он начинает злиться — сразу понятно, что мы где-то ошиблись. Я уже выигрывал чемпионат, и тогда у меня в команде были такие опытные игроки, как Деандре Джордан, Джефф Грин и Иш Смит.

Сейчас у меня всё ещё есть несколько ветеранов, которые говорят, что могут мне помочь, понимаешь? Важно быть открытым и уязвимым рядом с этими ребятами. Думаю, именно такая атмосфера у нас тогда и сложилась, и это было здорово», — рассказал Колдуэлл-Поуп во время подкаста Above The Rim.

Йокич играет с дочерью перед шестым матчем с «Оклахомой»: