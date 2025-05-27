Издание из США назвало клуб НБА, в котором Егор Дёмин может стать звёздным баскетболистом

Североамериканской спортивный сайт Cluth Points обновил прогноз к предстоящему драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоится в ночь на 26 июня. По мнению издания, 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин может оказаться в «Бруклин Нетс», будучи выбранным под общим восьмым номером.

«Егор Дёмин стал одним из главных открытий преддрафтового процесса, благодаря тому впечатлению, которое он произвёл на скаутов и руководителей клубов на комбайне новичков НБА. Несмотря на определённые вопросы к его умению набирать очки и бросать, Дёмин отлично проявил себя на профессиональном дне в Чикаго, и многие команды, пообщавшись с ним, отметили его характер и готовность адаптироваться к роли новичка в лиге.

Независимо от того, будут ли «Нетс» подниматься или опускаться по драфт-борду, команде необходимо укреплять заднюю линию рядом с Кэмом Томасом, которого, как ожидается, сохранит клуб. Дёмин обладает отличными габаритами и может стать универсальным игроком на обеих позициях защитника, а также демонстрирует все задатки, чтобы со временем превратиться в результативного атакующего баскетболиста. В составе перестраивающейся команды, такой как «Нетс», у него есть все шансы раскрыться и стать звездой.

Как отмечают источники в лиге, к защитнику из BYU проявляют интерес сразу несколько команд, выбирающих в лотерее, в том числе и «Бруклин Нетс». Клубу, который остро нуждается в разыгрывающих с хорошими физическими данными, будет сложно пройти мимо такого таланта, как Дёмин. Если же он будет недоступен к моменту выбора, ещё одним игроком, который привлёк внимание «Нетс», является Малуач», — сказано в статье.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: