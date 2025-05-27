40 очков Шея помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту» и повести в серии со счётом 3-1

В ночь с 26 на 27 мая мск на паркете «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился четвёртый матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 128:126, увеличив отрыв в серии — 3-1.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 40 очков. На его счету также 10 передач и девять подборов.

У «Миннесоты» самым результативным стал Никил Александер-Уолкер. В его активе 23 очка, шесть передач и четыре подбора.

Пятая игра серии пройдёт в Оклахома-Сити в ночь с 28 на 29 мая мск.