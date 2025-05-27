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Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 27 мая 2025, счёт 126:128 четвертый матч 1/2 финала плей-офф НБА

40 очков Шея помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту» и повести в серии со счётом 3-1
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В ночь с 26 на 27 мая мск на паркете «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился четвёртый матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 128:126, увеличив отрыв в серии — 3-1.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 40 очков. На его счету также 10 передач и девять подборов.

У «Миннесоты» самым результативным стал Никил Александер-Уолкер. В его активе 23 очка, шесть передач и четыре подбора.

Пятая игра серии пройдёт в Оклахома-Сити в ночь с 28 на 29 мая мск.

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