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Леброн Джеймс отреагировал на новость о наезде автомобиля на болельщиков «Ливерпуля»

Леброн Джеймс отреагировал на новость о наезде автомобиля на болельщиков «Ливерпуля»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу инцидента с автомобилем, который врезался в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время праздничного парада в честь победы в английской Премьер-лиге. По информации СМИ, несколько пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

«Боже мой! Просто не могу поверить в случившееся. Мои самые искренние мысли и молитвы — со всеми, кого затронула эта трагедия на параде в честь трофея Премьер-лиги. Какой бессмысленный поступок!» — написал Джеймс на своей страничке в социальной сети X.

Джеймс является бизнес-партнёром и совладельцем футбольного клуба «Ливерпуль» с 2011 года. Он приобрёл миноритарный пакет акций клуба, а в 2021 году увеличил свою долю, став бизнес-партнёром компании Fenway Sports Group (FSG), которая владеет Ливерпулем.

Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025, набрав 84 очка в 38 турах английской Премьер-лиги. Отрыв от занявшего второе место «Арсенала» составил 10 очков.

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