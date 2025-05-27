Пистиолис отреагировал на предстоящую финальную серию «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящую серию с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала плей-офф Единой лиги ВТБ, который начнётся сегодня, 27 мая.
Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Счастливы вернуться к играм после естественного для нас перерыва. Нам предстоят матчи, к которым мы шли весь сезон, против сильнейшего из возможных соперников», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.
Примечательно, что в 2022 году эти команды уже встречались в финальной стадии — тогда «Зенит» одержал победу над армейцами в серии со счётом 4-3. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча, который начнётся в 19:30 мск.
Комментарии
- 27 мая 2025
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:48
-
07:28
-
07:24
-
07:18
-
07:09
-
06:59
-
06:50
-
06:45
-
06:33
-
06:29
-
06:20
-
05:51
-
02:35
-
00:04
-
00:02
- 26 мая 2025
-
23:10
-
23:05
-
22:53
-
22:51
-
22:29
-
22:28
-
22:11
-
21:34
-
21:13
-
20:31
-
20:14
-
19:18
-
19:08
-
19:06
-
19:01