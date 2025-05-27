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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Пистиолис отреагировал на предстоящую финальную серию «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге

Пистиолис отреагировал на предстоящую финальную серию «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящую серию с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала плей-офф Единой лиги ВТБ, который начнётся сегодня, 27 мая.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Счастливы вернуться к играм после естественного для нас перерыва. Нам предстоят матчи, к которым мы шли весь сезон, против сильнейшего из возможных соперников», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Примечательно, что в 2022 году эти команды уже встречались в финальной стадии — тогда «Зенит» одержал победу над армейцами в серии со счётом 4-3. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча, который начнётся в 19:30 мск.

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