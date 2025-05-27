Пистиолис отреагировал на предстоящую финальную серию «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящую серию с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала плей-офф Единой лиги ВТБ, который начнётся сегодня, 27 мая.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Счастливы вернуться к играм после естественного для нас перерыва. Нам предстоят матчи, к которым мы шли весь сезон, против сильнейшего из возможных соперников», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Примечательно, что в 2022 году эти команды уже встречались в финальной стадии — тогда «Зенит» одержал победу над армейцами в серии со счётом 4-3. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча, который начнётся в 19:30 мск.