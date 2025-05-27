Каспер Уэйр — о серии с «Зенитом»: хорошо помню, как мы были впереди 3-1, но проиграли

Разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр отреагировал на предстоящую серию с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча, который начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Финал будет трудным. Мы знаем, что такое решающая серия, и даже сражались в ней с «Зенитом». Хорошо помню, как мы были впереди 3-1, но проиграли. Это говорит о том, что не бывает «безопасного» лидерства в плей-офф лиги ВТБ. Будем идти от матча к матчу, будем всегда смотреть вперёд и не допускать перепадов настроения по ходу серии.