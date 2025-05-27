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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Каспер Уэйр — о серии с «Зенитом»: хорошо помню, как мы были впереди 3-1, но проиграли

Каспер Уэйр — о серии с «Зенитом»: хорошо помню, как мы были впереди 3-1, но проиграли
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Разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр отреагировал на предстоящую серию с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча, который начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финал будет трудным. Мы знаем, что такое решающая серия, и даже сражались в ней с «Зенитом». Хорошо помню, как мы были впереди 3-1, но проиграли. Это говорит о том, что не бывает «безопасного» лидерства в плей-офф лиги ВТБ. Будем идти от матча к матчу, будем всегда смотреть вперёд и не допускать перепадов настроения по ходу серии.

Конечно, отсутствие Курби скажется — он один из наших лидеров, обороняющийся игрок, он скала. Но в команде есть много других парней, которые могут сделать шаг вперёд и помочь нам в финале», — цитирует Уэйра официальный телеграм-канал ЦСКА.

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