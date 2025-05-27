Результаты игрового дня плей-офф НБА 27 мая

В ночь с 26 на 27 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Западной конференции между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Результаты игрового дня НБА 25 мая:

«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 126:128 (1-3 в серии).

Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч между командами состоится в ночь с 28 на 29 мая мск. Игра пройдёт в Оклахома-Сити. В финальной серии Восточной конференции встречаются «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». В их серии счёт сейчас 2-1 в пользу «Индианы».