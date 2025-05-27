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Результаты игрового дня плей-офф НБА 27 мая

Результаты игрового дня плей-офф НБА 27 мая
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В ночь с 26 на 27 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Западной конференции между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Результаты игрового дня НБА 25 мая:

«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 126:128 (1-3 в серии).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл

Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч между командами состоится в ночь с 28 на 29 мая мск. Игра пройдёт в Оклахома-Сити. В финальной серии Восточной конференции встречаются «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». В их серии счёт сейчас 2-1 в пользу «Индианы».

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