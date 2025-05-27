Шей Гилджес-Александер — четвёртый игрок в истории финала Запада с 40+10+5 за игру

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в четвёртом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 128:126 (3-1).

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 40 очков (13 из 30 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые; 12 из 14 — со штрафных), сделав 10 результативных передач и девять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

Как отмечает статистический портал StatMuse, 26-летний баскетболист стал четвёртым игроком в истории финала Западной конференции плей-офф НБА с 40+ очками, 10+ передачами и 5+ подборами за игру. Ранее это удавалось Девину Букеру (2021), Расселлу Уэстбруку (2014) и Чарльзу Баркли (1993).

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: