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Дэйгнолт объяснил, за счёт чего «Оклахома» обыграла «Миннесоту» в 4-м матче плей-офф НБА

Дэйгнолт объяснил, за счёт чего «Оклахома» обыграла «Миннесоту» в 4-м матче плей-офф НБА
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:126, 3-1) прокомментировал победу своей команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл

«Мы хорошо прибавили в концовке, сумев изменить счёт в свою пользу. В решающие минуты команда здорово действовала при владении мячом. Мне понравилось, как ребята сосредоточились на каждой атаке, шаг за шагом наращивая преимущество и уверенно доводя матч до конца», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, на счету которого 40 набранных очков. Защитник также отметился 10 результативными передачами и девятью подборами.

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Игроки «Оклахомы» подшутили над Алексом Карузо и журналистом:

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