Дэйгнолт объяснил, за счёт чего «Оклахома» обыграла «Миннесоту» в 4-м матче плей-офф НБА

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:126, 3-1) прокомментировал победу своей команды.

«Мы хорошо прибавили в концовке, сумев изменить счёт в свою пользу. В решающие минуты команда здорово действовала при владении мячом. Мне понравилось, как ребята сосредоточились на каждой атаке, шаг за шагом наращивая преимущество и уверенно доводя матч до конца», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, на счету которого 40 набранных очков. Защитник также отметился 10 результативными передачами и девятью подборами.

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