Дэйгнолт выделил игрока «Оклахомы» в 4-м матче с «Миннесотой». Это не Гилджес-Александер

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национально баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:126, 3-1) комплиментарно высказался о форварде своей команды Джейлене Уильямсе, который отметился 34 набранными очками.

«Он спокойно использовал те возможности, которые ему предоставляли соперники, но при этом всё равно находил свои шансы.

Ему удавалось проходить в обе стороны, и при этом он сохранял полный контроль над игрой большую часть матча. Казалось, что он никуда не спешит, не поддается давлению, и соперник не может навязать ему свою игру — именно этим и отличаются выдающиеся атакующие игроки», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Игроки «Оклахомы» подшутили над Алексом Карузо и журналистом: