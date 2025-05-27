Болельщик «Миннесоты» оставил надежду команде за 0,3 секунды до конца матча с «Оклахомой»

Сегодня, 27 мая, завершился четвёртоый матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 128:126 (3-1) в пользу гостевой команды.

В концовке матча произошёл любопытный эпизод. Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Шей Гилджес-Александер при счёте 128:126 после штрафных бросков Энтони Эдвардса намеренно отбросил мяч, чтобы потянуть время, и тот вылетел за пределы площадки. Однако мужчина, стоявший за боковой линией, молниеносно поймал мяч, не дав ему коснуться паркета.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Судьи зафиксировали, что до финальной сирены осталось 0,3 секунды — этого времени у «волков» вполне хватало для последней, возможно, решающей атаки. Тем не менее ввод мяч оказался неудачным.

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