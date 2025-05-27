Шей Гилджес-Александер отреагировал на победу «Оклахомы» в 4-м матче с «Миннесотой»
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национально баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:126, 3-1) прокомментировал победу своей команды.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл
«Мы хорошо справились с тем, чтобы оставаться сосредоточенными на текущем моменте сегодня. После прошлого матча у нас, безусловно, остался неприятный осадок.
Поэтому сегодня мы старались контролировать только то, что в наших силах, и полностью концентрироваться на игре здесь и сейчас», — приводит слова Гилджес-Александера североамериканский журналист и клубный обозреватель Ник Галло в своей социальной сети X.
Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck:
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