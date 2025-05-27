Шей Гилджес-Александер отреагировал на победу «Оклахомы» в 4-м матче с «Миннесотой»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национально баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:126, 3-1) прокомментировал победу своей команды.

«Мы хорошо справились с тем, чтобы оставаться сосредоточенными на текущем моменте сегодня. После прошлого матча у нас, безусловно, остался неприятный осадок.

Поэтому сегодня мы старались контролировать только то, что в наших силах, и полностью концентрироваться на игре здесь и сейчас», — приводит слова Гилджес-Александера североамериканский журналист и клубный обозреватель Ник Галло в своей социальной сети X.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck: