Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер рассказал, что думает о прозвище «Продавец штрафных»

Гилджес-Александер рассказал, что думает о прозвище «Продавец штрафных»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национально баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:126, 3-1) отреагировал на прозвище «Продавец штрафных», которое ему дали болельщики других команд.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл

«Мне всё равно. Мне никогда не было до этого дела. В предыдущих сезонах я выполнял больше штрафных бросков, чем в этом. Думаю, сейчас это просто привлекает больше внимания, потому что мы находимся в центре всеобщего внимания, и поэтому люди начали об этом говорить. Я даже воспринимаю это как своего рода комплимент», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

Шея называют «продавцом штрафных», поскольку он умело провоцирует соперников на фолы и регулярно выходит на линию штрафных бросков. При этом его статистика по этому показателю сопоставима с другими звёздными игроками — аналогичные цифры были, например, у Коби Брайанта и других обладателей титула MVP.

Сейчас читают:
40 очков Шея помогли «Оклахоме» победить «Миннесоту» и повести в серии со счётом 3-1

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android