Гилджес-Александер рассказал, что думает о прозвище «Продавец штрафных»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национально баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:126, 3-1) отреагировал на прозвище «Продавец штрафных», которое ему дали болельщики других команд.

«Мне всё равно. Мне никогда не было до этого дела. В предыдущих сезонах я выполнял больше штрафных бросков, чем в этом. Думаю, сейчас это просто привлекает больше внимания, потому что мы находимся в центре всеобщего внимания, и поэтому люди начали об этом говорить. Я даже воспринимаю это как своего рода комплимент», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

Шея называют «продавцом штрафных», поскольку он умело провоцирует соперников на фолы и регулярно выходит на линию штрафных бросков. При этом его статистика по этому показателю сопоставима с другими звёздными игроками — аналогичные цифры были, например, у Коби Брайанта и других обладателей титула MVP.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: