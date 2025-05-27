Эдвардс: всю игру я принимал правильные решения. Не считаю, что у меня были проблемы

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национально баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (126:128, 1-3) прокомментировал своё выступление.

«Всю игру я принимал правильные решения, поэтому не считаю, что у меня были проблемы. Я не сделал столько бросков, чтобы говорить о каком-то спаде. На самом деле, у меня не было никаких трудностей», — заявил Эдвардс во время послематчевого интервью.

Энтони провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 16 очков (5 из 13 с игры, где 1 из 7 — трёхочковые; 5 из 7 — штрафные), шесть результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»: