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Эдвардс: всю игру я принимал правильные решения. Не считаю, что у меня были проблемы

Эдвардс: всю игру я принимал правильные решения. Не считаю, что у меня были проблемы
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Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национально баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (126:128, 1-3) прокомментировал своё выступление.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл

«Всю игру я принимал правильные решения, поэтому не считаю, что у меня были проблемы. Я не сделал столько бросков, чтобы говорить о каком-то спаде. На самом деле, у меня не было никаких трудностей», — заявил Эдвардс во время послематчевого интервью.

Энтони провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 16 очков (5 из 13 с игры, где 1 из 7 — трёхочковые; 5 из 7 — штрафные), шесть результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».

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Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»:

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