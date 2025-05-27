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Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности в плей-офф НБА

Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности в плей-офф НБА
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в четвёртом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 128:126 (3-1).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 40 очков (13 из 30 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые; 12 из 14 — штрафные), 10 результативных передач и девять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

Таким образом, 26-летний баскетболист улучшил свой личный рекорд по набранным очкам в матчах плей-офф НБА. Ранее Гилджес-Александр уже набирал по 38 очков в рамках текущего розыгрыша — в играх против «Мемфис Гриззлис» и «Миннесоты Тимбервулвз».

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