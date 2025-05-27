Майк Мэлоун назвал ключ к победе «Миннесоты» в матчах плей-офф НБА с «Оклахомой»

Бывший главный тренер «Денвер Наггетс», ныне телевизионный эксперт Майк Мэлоун прокомментировал четвёртый матч финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер», который завершился победой «Оклахомы» со счётом 128:126 (3-1).

«Им необходим выдающийся матч от Энтони Эдвардса. «Миннесота Тимбервулвз» просто обязана раскрыть потенциал обоих игроков.

Начинать стоит с быстрых переходов, обеспечив им лёгкие моменты для бросков. Сегодня они раз за разом сталкивались с организованной защитой, и так нельзя продолжать в пятом матче против «Оклахомы» — когда на кону будет стоять вся их серия», — заявил Мэлоун во время эфира на ESPN.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: