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Майк Мэлоун назвал ключ к победе «Миннесоты» в матчах плей-офф НБА с «Оклахомой»

Майк Мэлоун назвал ключ к победе «Миннесоты» в матчах плей-офф НБА с «Оклахомой»
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Бывший главный тренер «Денвер Наггетс», ныне телевизионный эксперт Майк Мэлоун прокомментировал четвёртый матч финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер», который завершился победой «Оклахомы» со счётом 128:126 (3-1).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл

«Им необходим выдающийся матч от Энтони Эдвардса. «Миннесота Тимбервулвз» просто обязана раскрыть потенциал обоих игроков.

Начинать стоит с быстрых переходов, обеспечив им лёгкие моменты для бросков. Сегодня они раз за разом сталкивались с организованной защитой, и так нельзя продолжать в пятом матче против «Оклахомы» — когда на кону будет стоять вся их серия», — заявил Мэлоун во время эфира на ESPN.

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Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд:

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