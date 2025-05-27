«Откуда, чёрт возьми, взялась эта камера?» Леброн вспомнил момент из плей-офф НБА — 2025

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил забавный, по его мнению, момент из четвёртого матча серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Миннесотой Тимбервулвз».

Отметим, что в концовке матча Джеймс вынудил защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса потерять мяч. Однако «Тимбервулвз» взяли тренерский челлендж, и судьи пересмотрели момент. Решение арбитров изменилось после просмотра записи с камеры, установленной непосредственно над местом эпизода, поскольку до этого у них не было подходящего ракурса. Повтор показал, что Джеймс сначала задел руку Эдвардса, а уже потом мяч, поэтому судьи зафиксировали фол.

Видео можно посмотреть на канале XSwishHoops! в YouTube.

«Это немного не по теме, но не могу не отметить ракурс повтора в нашем матче с «Миннесотой» — такого я не видел за всю свою чёртову жизнь. Я имею в виду тот кадр сверху над Антом. Никогда не сталкивался с такой компьютерной магией… откуда вообще, чёрт возьми, взялась эта камера?» — заявил Джеймс в рамках подкасте Mind the Game.

Леброн рассмешил присутствовавших на выпускном Брайса Джеймса: