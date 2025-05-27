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«Откуда, чёрт возьми, взялась эта камера?» Леброн вспомнил момент из плей-офф НБА — 2025

«Откуда, чёрт возьми, взялась эта камера?» Леброн вспомнил момент из плей-офф НБА — 2025
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Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил забавный, по его мнению, момент из четвёртого матча серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис

Отметим, что в концовке матча Джеймс вынудил защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса потерять мяч. Однако «Тимбервулвз» взяли тренерский челлендж, и судьи пересмотрели момент. Решение арбитров изменилось после просмотра записи с камеры, установленной непосредственно над местом эпизода, поскольку до этого у них не было подходящего ракурса. Повтор показал, что Джеймс сначала задел руку Эдвардса, а уже потом мяч, поэтому судьи зафиксировали фол.

Видео можно посмотреть на канале XSwishHoops! в YouTube.

«Это немного не по теме, но не могу не отметить ракурс повтора в нашем матче с «Миннесотой» — такого я не видел за всю свою чёртову жизнь. Я имею в виду тот кадр сверху над Антом. Никогда не сталкивался с такой компьютерной магией… откуда вообще, чёрт возьми, взялась эта камера?» — заявил Джеймс в рамках подкасте Mind the Game.

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Леброн рассмешил присутствовавших на выпускном Брайса Джеймса:

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