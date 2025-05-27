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Тренер «Миннесоты» Финч оценил выступление Энтони Эдвардса в 4-м матче серии с «Оклахомой»

Тренер «Миннесоты» Финч оценил выступление Энтони Эдвардса в 4-м матче серии с «Оклахомой»
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Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (126:128, 1-3) прокомментировал выступление своего подопечного Энтони Эдвардса.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл

«Мне показалось, что во второй половине игры он действовал более агрессивно. Чаще шёл вперёд, и нам удавалось немного оттеснить его от мяча.

Когда он прорывался под кольцо, то, на мой взгляд, хорошо видел партнёров и принимал верные решения. А вот в первой половине он, пожалуй, слишком часто отставал. Нам нужно было выходить ему навстречу, чтобы создать заслон и дать ему пространство для манёвра. Но после перерыва всё пошло гораздо лучше», — приводит слова Финча Sportskeeda.

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Гобер и Эдвардс шокированы тем, как Йокич угадал их тактику:

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