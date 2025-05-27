Тренер «Миннесоты» Финч оценил выступление Энтони Эдвардса в 4-м матче серии с «Оклахомой»

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (126:128, 1-3) прокомментировал выступление своего подопечного Энтони Эдвардса.

«Мне показалось, что во второй половине игры он действовал более агрессивно. Чаще шёл вперёд, и нам удавалось немного оттеснить его от мяча.

Когда он прорывался под кольцо, то, на мой взгляд, хорошо видел партнёров и принимал верные решения. А вот в первой половине он, пожалуй, слишком часто отставал. Нам нужно было выходить ему навстречу, чтобы создать заслон и дать ему пространство для манёвра. Но после перерыва всё пошло гораздо лучше», — приводит слова Финча Sportskeeda.

Гобер и Эдвардс шокированы тем, как Йокич угадал их тактику: