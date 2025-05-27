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Энтони Эдвардс назвал игрока «Оклахомы», который повлиял на исход четвёртого матча серии

Энтони Эдвардс назвал игрока «Оклахомы», который повлиял на исход четвёртого матча серии
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Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (126:128, 1-3) предположил, что центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен сыграл ключевую роль в победе для своей команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл

«Джей-Даб [Джейлен Уильямс] уверенно реализовал несколько открытых бросков, а также справился со сложными. Шей [Гилджес-Александер] тоже точен в тяжёлых моментах. Однако, на мой взгляд, именно Чет [Холмгрен] сильнее всего повлиял на ход игры — его простые очки, подборы и добивания стали, пожалуй, самыми важными в матче», — заявил Эдвардс во время послематчевого интервью.

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Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»:

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