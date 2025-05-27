Энтони Эдвардс назвал игрока «Оклахомы», который повлиял на исход четвёртого матча серии

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после четвёртого матча в рамках финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (126:128, 1-3) предположил, что центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен сыграл ключевую роль в победе для своей команды.

«Джей-Даб [Джейлен Уильямс] уверенно реализовал несколько открытых бросков, а также справился со сложными. Шей [Гилджес-Александер] тоже точен в тяжёлых моментах. Однако, на мой взгляд, именно Чет [Холмгрен] сильнее всего повлиял на ход игры — его простые очки, подборы и добивания стали, пожалуй, самыми важными в матче», — заявил Эдвардс во время послематчевого интервью.

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»: