«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 27 мая, начинается финальная серия Единой лиги ВТБ, в рамках которой сыграют «Зенит» и ЦСКА. Первая игра состоится в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит все ключевые события встречи.

Финальная серия будет продолжаться до четырёх побед. В серии за бронзовые медали играют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

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