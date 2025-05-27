Финальная серия Единой лиги: расписание на 27 мая

Сегодня, 27 мая, стартует финальная серия Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся «Зенит» и ЦСКА. Первая игра состоится в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Расписание финальной серии плей-офф Единой лиги 27 мая:

19:30 мск — «Зенит» — ЦСКА.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В полуфинале соревнований ЦСКА оказался сильнее казанского УНИКСа (4-0 в серии), а «Зенит» победил краснодарский «Локомотив-Кубань» (4-3 в серии).

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